Campo elttrico e flusso

Campo elettrico

1) 2cariche puntiformi , rispettivamente di 5uC e di -6uC sono collocate in 2 vertici opposti di un rettangolo di lati 90 e 65 cm. Determina il modulo del campo in uno degli altri vertici.



2)2cariche puntiformi q1=13,1nC e q2=62,5nC sono separate da una distanza di 14cm.

Quanto vale il campo elettrico sulla congiungente le 2cariche, a 4cm dalla prima?

3) 3cariche Q1=8uC , Q2=-2uC e Q3=15uC si trovano allineate sulla stessa retta a 1,4m di distanza l'una dall'altra. Calcola il flusso del campo elettrico generato dalle 3 cariche attraverso una superficie sferica con centro in Q1 e raggio 1,5m.