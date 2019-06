Quattro cariche identiche q=5 microCoulomb sono poste ai vertici di un quadro di lato d=1cm. Con V=0 all'infinito, si determini: a) il campo elettrico e b) il potenziale nel punto P del quadrato; c) l' energia necessaria per distruggere tale disposizione di cariche. [Per la costante dielettrica del vuoto si usi il valore 8.85×10-¹²]