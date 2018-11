Calorimetria . Problema tipo maturità

Calorimetria

La massa di un cubetto di ghiaccio è m=43,3g

Il calore specifico del ghiaccio è 2,09J/kg

Il calore latente di fusione del ghiaccio è Lf=334kJ/kg

Tiniziale= -8C°

A) quanto calore è necessario fornire al cubetto di ghiaccio per portarlo a 0C° e fonderlo ?

B)Mostra che un cubetto assorbe circa 16,6KJ per portarsi a 8C°

C) quanta energia cede l'acqua nel bicchiere per portarsi da 24C° a 8C°

D) Tenendo presente quanto sopra , quanti cubetti di ghiaccio devi buttare nel bicchiere ?

E) 2 dei soliti cubetti sono gettati in un calorimetro che contiene 100g di un liquido sconosciuto alla T=25C°.

Dopo che i 2 cubetti di ggiaccio si sono sciolti e si raggiunge l'equilibrio termico ,la temperatura della miscela di liquido e H2O è di 8C°

Calcola il calore specifico del liquido sconosciuto