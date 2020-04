Calcolo carica puntiforme interna ad una sfera carica superficialmente (271238)

Ciao a tutti , in un esercizio mi chiede di scrivere in ordine di grandezza di modulo la forza esercitata da una sfera isolante carica superficialmente su delle cariche puntiformi sia esterne sia su quella interna , su quelle esterne le calcolo con la distanza dal centro della sfera , ma su quella interna ? nella teoria c'è scritto che la regola del calcolo dal centro della sfera carica superficialmente vale solo per le cariche esterne , e in più per quella interna mi indica comunque la distanza dal centro . C' è qualcuno che mi può aiutare? Vi ringrazio in anticipo