Calcolare valore medio, errore assoluto, errore relativo aiuto

Salve! il mio prof di fisica non sa spiegare molto bene e quindi durante la consegna di compiti molte volte sbaglio, oggi mi ha dato di fare una tabella ma non riesco proprio dove mettere le mani mi potete aiutare perfavore. Mi ha dato 3 dati e sono: 59,00; 59,00; 59,00. La mia domanda è come calcolo l'errore assoluto se il valore maggiore e il valore minore sono lo stesso numero? mi potreste dire anche la formula in questi casi perfavore