Baricentro e stabilità dell'equilibrio

Ciao a tutti, potreste aiutarmi con questo problema, non riesco a svolgerlo: " Il baricentro di un'asta sottile di massa 7.1 Kg e lunghezza L si trova a distanza pari a un quarto della sua lunghezza da una delle estremità. L'asta è appoggiata nel suo centro su un supporto. Per mantenerla in equilibrio in posizione orizzontale, quale forza dobbiamo esercitare all'estremità più lontana dal baricentro?". Il risultato è:"35N, diretta verso il basso". Grazie mille in anticipo!