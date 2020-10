HO BISOGNO DI AIUTO!! Non so svolgere questo problema di fisica : Alberto e Bruno usano lo stesso modello di termometro digitale da cucina, che ha una sensibilità di 0,1 C. L incertezza relativa percentuale della temperatura misurata da Bruno è 0.20%.Alberto misura una temperatura di 83C.Determina la temperatura misurata da Bruno. Determina l'incertezza relativa percentuale della temperatura misurata da Alberto. Dovrebbe uscire 50C e 0.12%