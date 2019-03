una sbarra di massa 16 Kg, e lunga 4m, può ruotare intorno ad una delle sue estremità.E' tenuta ferma da un ragazzo che la sostiene in un punto ad 1 m dal perno.

Dove è applicata la forza peso della sbarra?

Considerando la forza peso come forza resistente, che tipo di leva è quella formata dalla sbarra ?

Quale forza motrice deve esercitare il ragazzo per equilibrare la forza resistente ?