Aiuto urgente , problemi di fisica

Salve ,avrei bisogno di aiuto in questi problemi , sono gli ultimi che mi rimangono da fare ma non riesco proprio a capire. Grazie;1)Calcolare il prodotto scalare di a = 5i+6j+7k e b = 5i+6j+7k e l'angolo fra i due vettori.2)Dati due vettori a, b con a |a|=2|b| formanti tra loro un angolo alfa= 37° con prodotto scalare a axb=20, calcolare il modulo |a|3)Determinare i prodotti scalare e vettoriale di due vettori giacenti sul piano xy: a di modulo 6 eangolo polare -15°, e b di modulo 4 e angolo polare 45°.4)Un’asta lunga 70 cm è incernierata alla parete in un suo estremo ed è libera di ruotare. Calcolareil momento della forza rispetto al vincolo nei casi in cui la forza F = 30 N sia applicata all’altroestremoa) perpendicolarmente all’asta;b) in una direzione formante un angolo di 30° con l’asta.5)I due vettori a e b in figura hanno lo stesso modulo 12. Determinare:a) il vettore somma r = a + bb) il vettore differenza d = a − bc) il prodotto scalare a ·bd) il prodotto vettoriale a ×b