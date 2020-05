aiuto problema sulla forza attrito

Per mettere in movimento una cassa di legno di 800 N sul pavimento, si applica una forza orizzontale F⃗ di intensità 440 N. Il coefficiente di attrito statico tra cassa e pavimento vale 0,570.a) È sufficiente questa forza per far muovere la cassa?b) Se la forza ha la stessa intensità ma è inclinata di 20° verso l’ alto, quanto vale l’ attrito statico massimo?c La cassa adesso si muove?ciao chiedo aiuto per questo problema, qualcuno potrebbe aiutarmi..grazie