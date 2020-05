Aiuto problema di fisica sul campo elettrico

Salve dovrei svolgere il seguente problema:"Tre cariche puntiformi positive uguali a 4,0x10^ - 8 C si trovano nei vertici di un triangolo equilatero di lato 17 m.•Determinare l' intensità del campo elettrico nel punto medio della base.•Trovare inoltre il flusso del campo elettrico uscente dal punto medio dlla base."Ora io avrei bisogno di un aiuto per risolvere questo problema per il disegno perché non saprei come rappresentare questo campo e questo flussoin un triangolo. Grazie in anticipo a chi mi risponderà