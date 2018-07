Aiuto per un problena

Buongiorno, ho bisogno di un aiuto per un problema:

il funzionamento di una pressa di tipo idraulico si basa sullo stesso principio del torchio idraulico. Una lastra metallica di 2,00 x 10^3 kg è pressata applicando sul pistone di superficie minore una forza di 1,23 N. Qual'è il rapporto tra i raggi dei pistoni?

Il risultato è 1:4 ma proprio non so come si fa. per favore mi aiutate...