aiuto esercizi terza superiore

Ciaosono tre esercizi sul moto uniformemente accelerato, in particolare si chiede di costruire i grafici spazio-tempo e velocità-tempo.Si può fare con carta e penna, però con Excel è molto meglio.^_^P.S.Il materiale è liberamente scaricabile, ci sono problemi di accesso con mail scolastiche per pura scelta di amministrazione del dominio. Si consiglia in tal caso di accedere con mail personale.