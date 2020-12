All interno di un solenoide rettilineo, composto da 50 spire avvolte in aria, lungo 10 cm, di sezione 1 cm^2 , si rileva un campo magnetico di intensita pari a 1000 A/m. Determinare il valore della corrente che percorre l avvolgimento e l entita del flusso magnetico all interno del solenoide.