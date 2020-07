2 Legge di Newton - dubbio in un problema

Ciao a tutti, la richiesta è:Un corpo di massa 3,5 kg si muove senza attrito su un piano privo di attrito ed è collegato tramite una carrucola a un altro corpo di massa 1,2 kg lasciato libero di cadere. Sapendo che il corpo è trascinato con accelerazione di 1,3 m/s^2 da una forza di 28,5 N che forma un angolo teta con il piano, determina il valore dell'angolo teta.Ho pensato di applicare la seconda legge della dinamica ma in realtà ho sia l'accelerazione che la forza che le masse quindi non mi è servito a niente poi la seconda legge di Newton ma anche lì non sono andato su una strada corretta infatti i risultati non tornavano, cosa mi sfugge?