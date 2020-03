ciao a tutti per venerdi devo sviluppare in massimo tre pagine di word uno dei seguenti temi:1 la natura dell' amore nel Simposio e la virtù politica nella Repubblica2 eros e eidos: la teoria delle idee in Platone come ricerca filosofica,nel simposio e nella repubblica Socrate come Eros: maieutica,ricerca della verità e simbolo dell'assenza (spiegare quali attributi accomunano il mito di Eros raccontato nel Simposio con la figura di Socrate)vorrei qualche spunto o aiuto poichè devo scrivere molto e non so nemmeno da dove cominciare