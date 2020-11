socrateeeee aiutoooooo(francy1982 mi puoi aiuti)

1 so di non sapere

l'oracolo di Delfi dice a Socrate che lui è il più sapiente nn sentendosi tale egli interroga le varie persone di atene poichè l'oracolo nn può essere contraddetto ed egli si accorse di essere il più sapente perchè a differenza degli altri che avevano la pretesa di sapere tutto su tutto lui riconosceva di non sapere e da qui la coscieza ch eil sapiente è colui che sa di nn sapere

2 l'ironia e maieutica

Ironia Socratica consiste nel mostrarsi come colui che nn sa questa agevola l'arte della maieutica che consiste nel far partorire il bene dalla mente dell'interlocutore senza alcuna imposizione: la maieutica consta di due momenti,

1. fase distruens in cui cadono le vecchie certezze

2. fase costrunes in cui le menti partoriscono il bene, ma nn ciò che è bene in senso opportunistico , ma il bene con la B maiuscola che è bene per tutti

3 il concetto

cito direttamente le parole di Socrate:

Aristotele, Metafisica, 987b

D’altra parte Socrate si occupava di questioni etiche e non della natura nella propria totalità, ma nell’ambito di quella ricercava l’universale, avendo per primo fissato la sua attenzione sulle definizioni.

(Aristotele, La Metafisica, Loffredo, Napoli, 1968, pag. 120)

b) Platone, Eutifrone, 6 c-e

[6 c] [...] [Socrate] – Ora vedi di dirmi piú chiaro [d] quello che ti domandai poco fa; perché con quella tua prima risposta, amico mio, non mi hai istruito abbastanza. Io ti domandavo che cosa è il santo, e tu mi hai detto solamente che è santo ciò che stai facendo tu ora, accusando d’omicidio tuo padre. Eutifrone – E dicevo la verità, o Socrate. Socrate – Può darsi: ma certo, o Eutifrone, molte altre azioni ancora tu dici che sono sante. Eutifrone – Molte altre, senza dubbio. Socrate – Ebbene, tu ricordi che non di questo io ti pregavo, di indicarmi una o due delle molte azioni che diciamo sante; bensí di farmi capire che cosa è in se stessa quella tale idea del santo per cui tutte le azioni sante sono sante. Dicevi, mi pare, che per un’idea unica le azioni [e] non sante non sono sante, e le sante sono sante; o non ti ricordi? Eutifrone – Sí, mi ricordo. Socrate – E allora insegnami bene questa idea in sé quale è; affinché io, avendola sempre davanti agli occhi e servendomene come di modello, quell’azione che le assomigli, di quante o tu o altri possiate compiere, questa io dica che è santa; quella che non le assomigli, dica che non è.

(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pag. 11)

4 l'anima x socrate

l' uomo per Socrate é anche anima, l'anima si serve del corpo fisico per indirizzare l'agire morale dell'uomo

5 conosci te stesso

Γνῶθι Σεαυτόν è il motto greco che riportava l'iscrizione sul tempio dell'Oracolo di Delfi e che riassume la dottrina socratica: esorta a trovare la verità dentro di sé e non al di fuori