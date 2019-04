Progetto sull'uomo Europeo e gli altri (260185)

Salve a tuttiii La nostra prof, di storia ci ha chiesto di trovare argomentazioni per sviluppare le due domande e sinceramente non ho molte idee... 1) come è visto l'uomo europeo dall'uomo non europeo? 2) Cosa deve, in positivo e in negativo, l'uomo europeo all'uomo non europeo?? Vorrei solo idee di argomenti per sviluppare la domanda. Gli argomenti possono andare dalla storia antica alla storia contemporanea, dalla matematica all'arte!!! Grazie milleee