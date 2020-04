buongiornodevo scrivere una riflessione che leghi un filosofo alla crisi odierna del coronavirus, sotto tutti gli aspetti, politico, sociale, etc, non per forza toccandoli tutti. Ho pensato a Platone , con i concetti di giustizia (l'adempimento dei propri compiti etc etc Sapete di cosa parlo), felicità nella giustizia, e organicismo statale. Chiedo spunti concreti per realizzare analogie tra il pensiero del filosofo e la realtà, basta qualche idea buttata li, non c'è bisogno di scrivere il testograzie in anticipo