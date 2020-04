Mediazione particolare-universale Hegel e Eguaglianza politica in Marx?

Ciao,ho due domande relative ai filosofi Hegel Hegel dice che la mediazione tra società civile (regno della particolarità) e Stato (regno dell'universale) è possibile per il fatto che nella società civile sorgono istituti quali rappresentanza per ceti, polizia e corporazioni, che definiscono già una prima idea di bene comune e di solidarietà che andrà ad affermarsi compiutamente nello Stato.Relativamente alla rappresentanza per ceti, non ho capito esattamente come mai Hegel sostenga che promuova l'idea di bene universale che si realizzerà poi compiutamente nello Stato. È per il fatto che essere parte di un ceto consente all'individuo di tendere verso un bene che è comune a tutti gli appartenenti del suo ceto, allontanandosi dunque dalla promozione di interessi esclusivamente egoistici, tipica della società civile? Ho capito bene?Per quanto riguarda Marx, Marx riflette sull'eguaglianza politica che si realizza dopo la rivoluzione francese , dicendo che in realtà non è altro che un'eguaglianza illusoria che vuole coprire e mascherare le diseguaglianze sociali e i rapporti di dominio economici della società civile. Eguaglianza illusoria perché di fatto i diritti politici non garantiscono realmente i diritti privati dei cittadini , in quanto i proletari vengono trattati come schiavi e strumentalizzati dai capitalisti?Vi ringrazio.