«Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,montasi su Bismantova in cacumecon esso i piè; ma qui convien ch’om voli;dico con l'ale snelle e con le piumedel gran disio, di retro a quel condottoche speranza mi dava e facea lume» Dante , Purgatorio, canto IV, vv.25-30)