ARISTOTELE E SILLOGISMI, urgenteee

Per quanto riguarda Aristotele, negli Analitici primi parla dei sillogismi. Ci sarebbero tre figure di sillogismi, ovvero tre schemi di argomenti validi in base alla posizione che il termine medio occupa all'interno della proposizione. La prima figura sarebbe il sillogismo "perfetto", ma nella seconda e nella terza figura il termine medio è collocato o sempre al soggetto o sempre al predicato. Come è possibile? Qualcuno può farmi qualche esempio? Grazie in anticipoo