!Urgenza Master post laurea triennale! Ciao ragazzi mi servirebbe il vostro aiuto: mi devo laureare a marzo in filosofia e cercavo un master in ambito economico, di marketing ,socio-commerciale e via dicendo (anche qualsiasi master conosciate), che accetti di base anche triennali umanistiche. L'ambito è quindi quello più pratico e aziendale. Se siete a conoscenza di questo tipo di master, mi fareste un favore enorme a rispondereP.S.= Cosa consigliate tra magistrale e master dopo la triennale? E se la risposta è magistrale,cosa mi consigliate?