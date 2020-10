Stima analitica uliveto piena maturità

Buongiorno, Devo stimare un terreno agricolo di 1600 m (veramente piccolo) in cui sono stati impiantati 43 olivi che ormai hanno 30 anni circa.Come si fa ??Dai miei studi ho visto che la formula utilizzata nel caso degli uliveti che hanno raggiunto la maturità è quella del beneficio fondiario medio costante capitalizzato ossia: Vm = Bfm/r. Il beneficio fondiario medio è calcolato come sommatoria tra 0 e N dei prodotti meno le spese × 1/q n -1.Ma quindi, nel caso degli olivi con ciclo di 200 anni,devo prevedere i prodotti e le spese dall anno 0 all anno 200??Altra cosa, usando quella formula io trovo il valore degli olivi,oppure il valore della terra nuda + gli olivi? Spero che mi riuscite ad aiutare Grazie