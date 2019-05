Voglio dei consigli sui collegamenti di una tesina d'esame di Terza media sull'Egitto

Geografia: Egitto o Africa

Musica: Giuseppe Verdi e l'Aida

Italiano: Giuseppe Ungaretti (nato in Egitto), situazione attuale dell'Egitto,

Storia: Prima Guerra Mondiale

Scienze: Risorse non rinnovabili, il limo.

Tecnica: Petrolio, i metodi di coltivazione.

Arte: arte egiziana.

Inglese: l'Egitto fu occupato dagli inglese nel 1882, ma non fu mai formalmente una colonia ma un protettorato del governo inglese.

Francese: la spedizione napoleonica in Egitto, con la grande vittoria nella battaglia delle piramidi e le due trionfali vittorie navali di Nelson ad Abukir, e la fuga di Napoleone per tornare in Francia.

Ed.Fisica: guardate Wikipedia e la sua sezione sport praticati in Egitto.