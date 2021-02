1. MA VOI COSA AVETE PARLATO DI INGLESE E FRANCESE ALL'ORALE DI TERZA MEDIA?SECONDO VOI VA BENE?:DI INGLESE: ( BULLING AND CYBERBULLING), E DI FRANCESE ( non so cosa parlare con francese ..idee??!!!)....RIGURDO LE ALTRE MATIERIE PENSAVO:-SCIENZE: FONTI ENERGETICHE -TECNLOGIA:L'ENERGIA NULEARE.-STORIA: RIVOLUZIONE INDUSTRIALE .( VA BENE?, DEVO AGGIUNGERE QUALCOSA?).BULLISMO:-INGLESE: HUMANS RIGHTS ( DIRITTI UMANI .-TECNICA: MASS-MEDIA ( PK è PRESENTE IN RETE ecc... EDUCAZIONE FISICA : LO SPORT DI GRUPPO.(VA BENE?)2. MA ALL'ESAME NON è CHE I PROF TI DARANNO 3 DOCUMENTI, TE LO DOVRAI PRENDERE UNO E DAL QUEL DOCUMENTO FAI LA MAPPA CONCETTUALE E POI UN DISCORSO? ( ALL'ORALE).... OPPURE FAI LA TESINA 3. IO HO SCELTO QUESTI ARGOMENTI PER LA TESINA ( VA BENE?):QUEST'ANNO HO L'ESAMEE...QUINDI PER PIACERE MI SPIEGATE (TUTTO)......ASPETTO I VOSTRI GIUDIZZI!!!!!