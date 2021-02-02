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Sofi1612007
Sofi1612007 - Habilis - 298 Punti
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1. MA VOI COSA AVETE PARLATO DI INGLESE E FRANCESE ALL'ORALE DI TERZA MEDIA?

SECONDO VOI VA BENE?:

DI INGLESE: ( BULLING AND CYBERBULLING), E DI FRANCESE ( non so cosa parlare con francese ..idee??!!!)....

RIGURDO LE ALTRE MATIERIE PENSAVO:

ENERGIA:

-SCIENZE: FONTI ENERGETICHE

-TECNLOGIA:L'ENERGIA NULEARE.

-STORIA: RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.( VA BENE?, DEVO AGGIUNGERE QUALCOSA?).

BULLISMO:

-INGLESE: HUMANS RIGHTS ( DIRITTI UMANI)

.-TECNICA: MASS-MEDIA ( PK &amp;egrave; PRESENTE IN RETE ecc...

-EDUCAZIONE FISICA: LO SPORT DI GRUPPO.(VA BENE?)

2. MA ALL'ESAME NON &amp;egrave; CHE I PROF TI DARANNO 3 DOCUMENTI, TE LO DOVRAI PRENDERE UNO E DAL QUEL DOCUMENTO FAI LA MAPPA CONCETTUALE E POI UN DISCORSO? ( ALL'ORALE).... OPPURE FAI LA TESINA?

3. IO HO SCELTO QUESTI ARGOMENTI PER LA TESINA ( VA BENE?):QUEST'ANNO HO L'ESAMEE...QUINDI PER PIACERE MI SPIEGATE (TUTTO)......ASPETTO I VOSTRI GIUDIZZI!!!!!
6 secondi fa
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