1. MA VOI COSA AVETE PARLATO DI INGLESE E FRANCESE ALL'ORALE DI TERZA MEDIA?
SECONDO VOI VA BENE?:
DI INGLESE: ( BULLING AND CYBERBULLING), E DI FRANCESE ( non so cosa parlare con francese ..idee??!!!)....
RIGURDO LE ALTRE MATIERIE PENSAVO:
ENERGIA:
-SCIENZE: FONTI ENERGETICHE
-TECNLOGIA:L'ENERGIA NULEARE.
-STORIA: RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.( VA BENE?, DEVO AGGIUNGERE QUALCOSA?).
BULLISMO:
-INGLESE: HUMANS RIGHTS ( DIRITTI UMANI)
.-TECNICA: MASS-MEDIA ( PK &egrave; PRESENTE IN RETE ecc...
-EDUCAZIONE FISICA: LO SPORT DI GRUPPO.(VA BENE?)
2. MA ALL'ESAME NON &egrave; CHE I PROF TI DARANNO 3 DOCUMENTI, TE LO DOVRAI PRENDERE UNO E DAL QUEL DOCUMENTO FAI LA MAPPA CONCETTUALE E POI UN DISCORSO? ( ALL'ORALE).... OPPURE FAI LA TESINA?
3. IO HO SCELTO QUESTI ARGOMENTI PER LA TESINA ( VA BENE?):QUEST'ANNO HO L'ESAMEE...QUINDI PER PIACERE MI SPIEGATE (TUTTO)......ASPETTO I VOSTRI GIUDIZZI!!!!!
- Terza Media
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URGENTE GRZ!! GIUDIZIONI, IDEE DA VOI!!
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