Buonasera, x fav mi aiutate con questo problema per mio figlio. Per restaurare le pareti e il tetto di un campanile avente la forma di un prisma quadrangolare regolare sormontato da una piramide con la base coincidente con quella del prisma, si spendono 12 euro al metro quadrato. L'altezza totale del campanile è 18 m, l'altezza del prisma è 11/4 di quella della piramide, lo spigolo di base misura 4m e in una parete del campanile vi sono due finestre rettangolari aventi le dimensioni di 0,7 m e 1, 2 m. Calcola l'altezza della piramide e quella del prisma, l'area della superficie del campanile che deve essere restaurata, la spesa del restauro