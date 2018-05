Tesina terza media sullo sfruttamento minorile

Letteratura = Pirandello (Ciaula scopre la luna)/ Verga (Rosso malpelo)

Tecnica = Carbone (se avete fatto Pirandello collegate con la miniera di carbone di ciaula, altrimenti lo sfruttamento nelle miniere in generale

Scienze = Collegate con tecnica e fate anche qui il carbone o le energie in generale

Musica = Mozart (da piccolo è stato "obbligato" dal padre a fare concerti in tutta Europa)

Scienze motorie = Il doping (sui bambini), allenamenti fatti da genitori irresponsabili ai propri bambini per renderli snodabili per lavorare nel circo della strada.

Storia =Le scuole all'epoca di Mussolini dove i bambini venivano istruiti per combattere ed imparare ad usare le armi.

Geografia = stati africani dove si arruolano bambini soldato (Mozambico per esempio, scegliete voi

Inglese = Dickens (Il romanzo, David Copperfield), se invece non avete studiato Dickens potete portare questo testo in inglese sullo sfruttamento minorile.

Arte: Picasso il realismo artistico essendo lo sfruttamento minorile una realtà sociale.

