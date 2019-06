ciao a tutti. all'esame di terza media volevo portare come argomento principale il sogno e collegarlo così:

tecnologia:il sogno della ricchezza eterna,l'oro.

italiano:??

inglese:??

spagnolo:le olimpiadi

ginnastica:la pallavolo(collegata a ginnastica)

musica:??

arte:il surrealismo

geografia:i paradisi terrestri

storia:il sogno di hitler sulla razza ariana+ gita che abbiamo fatto in austria

scienze:la memoria

potreste aiutarmi a completarla? secondo voi va bene o devo modificare qualcosa? grazie (: