Ciao Ithaca, grazie per la tua risposta.

Volevo chiederti perchè in geografia mi hai indicato la Finlandia???

Nei vari testi che ho letto come origine mi indicano gli Stati Uniti e New York.

In storia parlando della seconda guerra mondiale pensavo poi ti unire tecnologia la bomba atomica oppure le centrali nucleari, mentre in scienze l'atomo oppure se riesco a fare un collegamento con l'olocausto, le leggi di Mendel e la genetica.

Sempre partendo dalla seconda guerra mondiale in educazione covica pensavo di parlare delle leggi raziali(antisemitismo).

Proverò a chiedere per tedesco ed educazione fisica.

Grazie ancora e buona giornata