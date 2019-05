Matematica la puoi anche lasciar perdere, non è mai facile da collegare. Ricorda che non devi collegare tutte le materie. Nel complesso i collegamenti vanno bene, ma mi lascia un po' perplessa quello di letteratura. Non capisco bene come hai collegato Verga con l'India in altre parole. In scienze la genetica potrebbe andare, in mancanza d'altro, ma ripeto, non sei costretta a collegare tutte le materie. Meglio lasciar perdere una materia piuttosto che collegarla in modo forzato. Il problema è che poi dovresti portare tutto il programma...ma se hai studiato durante l'anno ce la fai tranquillamente.