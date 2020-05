TESINA TERZA MEDIA GUERRA DEL VIETNAM URGENTE (272442)

Ciao a tutti.Sono uno studente di 3 media e come saprete dovrò svolgere una tesina Non avevo molte idee e ho pensato di portare la guerra del Vietnam Volevo sapere due pareri:1.Se quello scelto da me è un argomento che può puntare all'ottimo e che può stupire la commissione2.Avrei bisogno degli argomenti originali da collegare alla mia tesinaP.S come lingua secondaria faccio spagnolo