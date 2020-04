Tesina terza media collegamenti comunismo :)

Parlando di comunismo, la scelta è veramente vasta. Storia indubbiamente Karl Marx o Lenin (consiglio maggiormente il primo). Italiano, un qualche compositore italiano legato al PCI oppure antifascista, per esempio Giuseppe Bartoli. Matematica, Renato Caccioppoli.

In generale potresti anche parlare della WWII, del biennio rosso, e così via.

La storia è il punto forte della tua tesina, in questo caso.