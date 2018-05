TESINA TERZA MEDIA ARGOMENTO CENTRALE STORIA "MARTIN LUTHER KING" collegamenti con le altre materie?

partendo dalla storia di Martin Luther King se l'avete fatto potresti portare la storia di Rosa Parks in inglese altrimenti qualcosa di cultura Americana, puoi parlare dell'America in geografia, delle colonie francesi in America in francese, della storia di Martin Luther King in storia e dunque della schiavitù. Da questo così ti potresti collegare con i diritti dei lavoratori in educazione civica e "Rosso Malpelo" e il verismo di italiano dato che è legato al lavoro. Di scienze il collegamento potrebbe essere il doppio significato di lavoro e dunque il lavoro (fisica)