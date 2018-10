Guarda se ne trovi una che ti può interessare:

Geografia: Cuba

Storia: Rivoluzione Cubana e Fidel Castro

Italiano: Italo Calvino (nato a Cuba e socialista come Castro)

Ed Tecnica: primo uomo in orbita (Juri Gagarin, russo a quel tempo la Russia era alleata con Cuba) e quindi lancio veicoli spaziali

Musica: Mussorgsky e il gruppo dei cinque (musicisti nazionalisti russi)

Arte: Diego Rivera (pittore socialista)

Inglese: Shakespeare (semplicemente un grande uomo)

Spagnolo: Machu Pichu

Fisica: Pallavolo

Scienze: Mendel e l'ereditarietà dei caratteri (come si ereditano i caratteri nell'uomo?)

Geografia: Cina

Storia: Guerre dell'oppio (si sono svolte in cina)

Ed. Tecnica: I grattacieli

Scienze: Le droghe (L'oppio è una droga)

Italiano: I dolori dl giovane Werther (libro puramente romantico)

Arte: Romanticismo in arte

Musica: Beethoven (il più grande musicista dl Romanticismo)

Fisica: il doping (collegato alle droghe)

Inglese: l'Età Vittoriana (c'entra con le guerre dell'oppio)

Tedesco: la vita di Goethe

Geografia: Israele

Storia: Seconda guerra mondiale

Ed.tecnica: Centrale nucleare

Scienze: Apparato circolatorio e malattie legate al sangue

Italiano: Giosuè Carducci

Musica: tre canzoni suonate con il flauto

Geografia: America

Storia: Prima guerra mondiale

Ed. Tecnica: Atomo e le bombe atomiche

Scienze: deriva dei continenti, tettonica a zolle, terremoti e vulcani

Italiano: Decadentismo

Ed Artistica: Il Novecento

Musica: Il Novecento

Inglese: Prima guerra mondiale

Francese: Prima guerra mondiale

Geografia: Africa fisica.

Storia: Colonizzazione (legata all'Africa che è stata colonizzata).

Ed. Tecnica: il petrolio (l'Africa è ricca di petrolio)

Scienze: Le rocce (il petrolio è una roccia sedimentaria)

Italiano: Il libro " la capanna dello zio Tom" (si lega sempre al colonialismo"

Ed.Artistica: Arte Africana oppure un pittore nato nello stesso periodo del colonialismo.

Musica: Musica Gospel (musica nata in Africa dagli schiavi).

ED FISICA:

Inglese: L'Australia (grande colonia inglese)

Francese: Testo sull'immigrazione in francese (si lega sempre ai popoli dell'Africa che immigrano in Francia)

Geografia: Gli U.S.A

Storia: La guerra di secessione (Abramo Lincoln)

Ed.Tecnica: La macchina a vapore

Scienze: L'atomo

Italiano: alcuni brani sulla schiavitù

Ed.Artistica: Van Gogh

Musica: musica jazz

Ed. Fisica: La pallavolo (ma me lo hanno chiesto a sorpresa)

Inglese: The civil war (la guerra civile) e The White House (la Casa Bianca)

Francese: Le racisme (il razzismo)

Geografia: l'Africa come terra di popolazioni soggette a descriminazioni razziali con approfondimento sul Mozambico

Storia: l'olocausto degli ebrei nel corso della seconda guerra mondiale

Ed. Tecnica: l'economia, che nei paesi dell'Africa non riesce a coprire il fabbisogno della popolazione

Scienze: la genetica e le leggi di Mendel, l'ereditarietà dei caratteri, diversi da popolazione a popolazione

Italiano: Malcom X, ma va bene qualsiasi autore di colore

Ed. Artistica: l'arte africanza

Musica: blues e jazz (musica nera)

Ed. Fisica: le olimpiadi come manifestazione di unione tra i vari continenti

Inglese: The Olimpyc games

Francese: qualcosa collegato alle Olimpiadi