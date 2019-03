scusate ragazzi io con la follia di italiano porto pirandello, storia hitler,arte l'urlo di munch o van gogh,scienze i terremoti,motoria il doping o anoressia e bulimia , musica mozart , in geografia potrei portare israele... ora secondo voi questi collegamenti vanno bene??se no cosa dovrei cambiare??...poi mi mancano come altre materie inglese(anche se potrei portare l'olocausto),tecnica,francese e cittadinanza e costituzione...in queste materie che potrei portare??