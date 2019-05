Ciao

per italiano o meglio letteratura nella mi tesina simile alla tua ho messo il romanticismo in letteratura con riferimento Manzoni, tecno abbiamo o il Toyotismo e Fordismo oppure la macchina a vapore, ed. fisica nn ci sono collegamenti porta un argomento a parte, per spagnolo potresti mettere qualche autore o pittore spagnolo di quell epoca (ora nn mi vengono in mente) oppure il periodo della perdita delle colonie in Spagna

spero di esserti stato utile

Gigi22

Michelangelo,Bari, 3°G