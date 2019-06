Di francesce, visto che parli dell'Africa e dell'apartheid, potresti fare " il racisme".

Ti ho trovato anche un appunto:

Le RACISME

L'homme as de préjugés. Il se sent menacé et attaque. Le raciste est agressif.

Chaque être humain est unique.

Le racisme n'a aucune base scientifique. Il n'y a qu'une seule race et que c'est, contrairement à l'espèce animale ...

Tout d'abord, apprendre à respecter l'homme.Respect, qui a le respect et la considération des autres. Par culture, nous apprenons qu'il ya desgens d'autres avec d'autres traditions, d'autres façons de vivre qui sont aussi bonnes que les nôtres ...

L'école est d'apprendre que les hommes naissent et demeurent égaux en droits et les différences.

Est un enfant qui peut intervenir, parce qu'un enfant est né avec le racisme dans la tête. Très souvent,un enfant répète ce qui est dit à ses parents etproches. Pour celui qui est avant tout uneplaymate.

Un poète français a révisé le concept d'un hommenoir. Léopold Sédar Senghor a écrit un poème à souligner que l'homme noir, contrairement àl'homme blanc,il n’est pas l'homme noir:

‘’Poème à mon frère blanc’’

‘’Cher frère blanc,

Quand je suis né, j'étais noir,

Quand j'ai grandi, j'étais noir,

Quand je suis au soleil, je suis noir,

Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu étais blanc,

Quand tu vas au soleil, tu es rouge,

Quand tu as froid, tu es bleu,

Quand tu as peur, tu es vert,

Quand tu es malade, tu es jaune,

Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,

Qui est l'homme de couleur ?’’

fonte https://www.skuola.net/tesine/novecento-shoa-guerra.html

Spero che ti piaccia

ciao