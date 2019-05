Ciao a tutti.

Come argomento per la mia tesina di terza media ho scelto di partire da Neil Armstrong, dato che la mia professoressa vuole che partiamo per forza da una personalità importante.

I collegamenti che so per ora sono questi:

scienze: il sistema solare e la luna

geografia: gli Stati Uniti

arte: la notte stellata, Van Gogh

per il resto non mi è venuto in mente niente, spero che qualcuno mi possa aiutare.