Ciao a tutti! L'argomento che ho scelto per la mia tesina di terza media è Freddie Mercury. Ho già chiesto a due prof se l'argomento va bene e lo approvano, ma mi mancano i collegamenti con qualche materia, spero che qualcuno mi possa aiutare. Questi sono quelli che ho trovato per ora. Musica: il rock Geografia: l'Africa Scienze: l'HIV e l'AIDS Inglese: la prof mi ha detto solo di presentare il personaggio in inglese. Francese: il rock Italiano: Uno, nessuno e centomila (the great pretender) Storia: pensavo collegare il periodo di Hitler, ma non ne sono sicura Arte: non lo so Tecnica: non lo so Spero che mi possiate aiutare, grazie mille!!