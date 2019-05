TESINA ROMANTICISMO= collegamenti spagnolo, ed.fisica!!!

per quanto riguarda l'arte come pittore puoi portare ,visto che stai concentrando tutti gli argomenti sulla Germania, il pittore Caspar David Friedrich con l'opera "Viandante sul mare di nebbia". per Tecnologia il carbone e più in generale i combustibili fossili in quanto nell'ottocento viene inventato e sperimentato per la prima volta il treno a vapore ; per quanto riguarda storia va bene il risorgimento italiano ( che poi è la stessa cosa dell'unita d'italia), per italiano io porterei invece Verga con il verismo poichè parla e denuncia i problemi post unitari del mezzogiorno.per le scienze vanno benissimo le leggi di mendel. per spagnolo non ti posso aiutare perchè non lo studio. inglese ok. geagrafia ok.di musica ti consiglio Robert Schumann con il notturno ( sempre autore tedesco). per educazione fisica la nascita delle olimpiadi moderne (1896 inaugurazione della prima edizione).

spero di esserti stato utile!! ciao