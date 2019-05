Prova a potere come argomento principale (e quindi come materia centrale)un avvenimento storico. Ti spiego perché:ci sono molti argomenti della storia molto importanti e sono anche tanti quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Cerca quello che ti consente di collegare le materie.Ricorda una cosa...PUOI SCEGLIERE SOLO ARGOMENTI DI 3^ MEDIA. Poi puoi anche collegare due materie che non partono dal tema centrale...ti faccio un esempio:tu scegli come argomento centrale la rivoluzione industriale e la colleghi con scienze che puoi a su volta collegarla ad un'altra materia. Spero che ti abbia chiarito le idee. Ah comunque io ho scelto come argomento centrale la "crisi del '29". Vota come migliore.

Ciaoo