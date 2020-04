Ciao a tutti, ho deciso di portare agli esami il tema di fuga dalla realtà o alienazione , ho già trovato i seguenti collegamenti:Italiano: Pirandello “ Il treno ha fischiato Storia: La crisi del ‘29 ma sono abbastanza incerta in realtà :/Francese: Baudelaire St dell’arte: Gauguin -fuga dalla societàScienze: avevo pensato la droga e il cervelloInglese: non so se sia meglio Virginia Woolf o JoycePotreste darmi una mano per favore? Mi mancano ancora i collegamenti con GEOGRAFIA , TECNOLOGIA, MUSICA, e EDUCAZIONE FISICA