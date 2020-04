salve a tutti,volevo chiedervi un consiglio per la tesina per l'esame di terza media,io come argomento principale vorrei portare i musical , Inglese= la storia di Sir “Andrew Lloyd Webber”, Tecnica= l' evoluzione dell'amplificazione., Francese= il fantasma dell'opera, Storia= Evita Pèron e il musical “Evita”, Geografia= l'Inghilterra oppure Broadway,Arte= non so, Italiano =non so, Scienze= L' apparato respiratorio Educazione Fisica = Il balletto, Religione= il musical “Jesus Christ Superstar” , mi potreste dire cosa mettere per Arte e Italiano?