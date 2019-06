In italiano se proprio vuoi portare qualcos'altro potresti anche cercare tra i brani di antologia che avete letto durante l'anno, magari c'è qualcuno che si può adattare alla tua tesina. A dire il vero penso che Quasimodo vada abbastanza bene, perché uno dei temi delle sue opere è quello della crudeltà della guerra e quindi ti potresti collegare con la Seconda guerra mondiale. Potresti portare qualcosa di inerente a questo tema anche in musica ed arte, ma non vorrei darti suggerimenti sbagliati. Ho paura che così andiamo fuori argomento. Ripeto, parlane con i tuoi prof e se ci sono novità fammi sapere, così vediamo cosa possiamo fare, ok? Ricorda che non devi portare per forza tutte le materie! Rischi solo di fare una tesina che non ha capo né coda cercando collegamenti che non ci sono. Puoi anche portare degli argomenti a parte in quelle che non riesci a collegare, oppure chiedere qualche consiglio ai tuoi prof e sentire la loro. Religione non è neanche materia d'esame, quindi lasciala perdere. Anche se non ho trovato i collegamenti spero di essere stata ugualmente utile. Ciao!