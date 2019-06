Post scritto sul muro:

Non capisco perché per le tesine ci si ispira ad una parola, una frase di un poeta o un film.

E' molto più semplice e logico partire da un argomento studiato e collegare tutti gli altri.

Si rischia altrimenti di trattare argomenti che non hanno alcun filo conduttore se non con il film, la parola o la frase.

Ai professori interessa poco la vostra vena poetica che per voi sembra una genialata ma per loro può essere avvilente.

Meglio partire dalla storia alla quale si possono collegare una molteplicità di argomenti. Gli eventi storici hanno influenzato ed influenzano tutti i campi.

Quando poi si arriva alle lingue straniere vi si può collocare un autore del tempo oppure tradurre l'episodio storico di rifermento in inglese, francese, spagnolo ecc.....

Buona tesina a tutti!