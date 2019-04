Mappa concettuale sullo sfruttamento minorile!

vediamo un pò questi sono collegamenti per le tesine

Geografia: Cuba

Storia: Rivoluzione Cubana e Fidel Castro

Italiano: Italo Calvino (nato a Cuba e socialista come Castro)

Ed Tecnica: primo uomo in orbita (Juri Gagarin, russo a quel tempo la Russia era alleata con Cuba) e quindi lancio veicoli spaziali

Musica: Mussorgsky e il gruppo dei cinque (musicisti nazionalisti russi)

Arte: Diego Rivera (pittore socialista)

Inglese: Shakespeare (semplicemente un grande uomo)

Spagnolo: Machu Pichu

Fisica: Pallavolo

Scienze: Mendel e l'ereditarietà dei caratteri (come si ereditano i caratteri nell'uomo?)

-------------------------

Geografia: Cina

Storia: Guerre dell'oppio (si sono svolte in cina)

Ed. Tecnica: I grattacieli

Scienze: Le droghe (L'oppio è una droga)

Italiano: I dolori dl giovane Werther (libro puramente romantico)

Arte: Romanticismo in arte

Musica: Beethoven (il più grande musicista dl Romanticismo)

Fisica: il doping (collegato alle droghe)

Inglese: l'Età Vittoriana (c'entra con le guerre dell'oppio)

Tedesco: la vita di Goethe

------------------------

Geografia: Israele

Storia: Seconda guerra mondiale

Ed.tecnica: Centrale nucleare

Scienze: Apparato circolatorio e malattie legate al sangue

Italiano: Giosuè Carducci

Musica: tre canzoni suonate con il flauto

-------------------------

Geografia: America

Storia: Prima guerra mondiale

Ed. Tecnica: Atomo e le bombe atomiche

Scienze: deriva dei continenti, tettonica a zolle, terremoti e vulcani

Italiano: Decadentismo

Ed Artistica: Il Novecento

Musica: Il Novecento

Inglese: Prima guerra mondiale

Francese: Prima guerra mondiale

----------------------------

Geografia: Africa fisica.

Storia: Colonizzazione (legata all'Africa che è stata colonizzata).

Ed. Tecnica: il petrolio (l'Africa è ricca di petrolio)

Scienze: Le rocce (il petrolio è una roccia sedimentaria)

Italiano: Il libro " la capanna dello zio Tom" (si lega sempre al colonialismo"

Ed.Artistica: Arte Africana oppure un pittore nato nello stesso periodo del colonialismo.

Musica: Musica Gospel (musica nata in Africa dagli schiavi).

ED FISICA:

Inglese: L'Australia (grande colonia inglese)

Francese: Testo sull'immigrazione in francese (si lega sempre ai popoli dell'Africa che immigrano in Francia)

---------------------------

Geografia: Gli U.S.A

Storia: La guerra di secessione (Abramo Lincoln)

Ed.Tecnica: La macchina a vapore

Scienze: L'atomo

Italiano: alcuni brani sulla schiavitù

Ed.Artistica: Van Gogh

Musica: musica jazz

Ed. Fisica: La pallavolo (ma me lo hanno chiesto a sorpresa)

Inglese: The civil war (la guerra civile) e The White House (la Casa Bianca)

Francese: Le racisme (il razzismo)

-----------------------------

Geografia: l'Africa come terra di popolazioni soggette a descriminazioni razziali con approfondimento sul Mozambico

Storia: l'olocausto degli ebrei nel corso della seconda guerra mondiale

Ed. Tecnica: l'economia, che nei paesi dell'Africa non riesce a coprire il fabbisogno della popolazione

Scienze: la genetica e le leggi di Mendel, l'ereditarietà dei caratteri, diversi da popolazione a popolazione

Italiano: Malcom X, ma va bene qualsiasi autore di colore

Ed. Artistica: l'arte africanza

Musica: blues e jazz (musica nera)

Ed. Fisica: le olimpiadi come manifestazione di unione tra i vari continenti

Inglese: The Olimpyc games

Francese: qualcosa collegato alle Olimpiadi

e questi sono collegamenti per le mappe concettuali

scienze Edward Jenner, scopritore del vaccino contro il vaiolo

storia xix secolo

musica Romanticismo in musica

arte arte romantica

geografia germania

tecnologia Prima trasmissione telegrafica con cavo sottomarino tra l'America e l'Europa.

inglese Il romanticismo letterario inglese

francese Il romanticismo letterario francese



Italiano:influenza e i corrispettivi dei movimenti hip hop e punk in Italia

Inglese: hip hop come movimento culturale

Francese: statua della libertà (La statua venne donata dalla Francia agli americani per il festeggiamento del centenario dell'Indipendenza dall'Impero Britannico )

Ed. Artistica: writing (graffiti)

Ed. Fisica: basket

Ed. Tecnica: statua della libertà (da collegare con usa)

Storia: Punk come movimento culturale

Geogafia: usa (dove sono natim la maggior parte di questi generi...)

Ed. Musicale la musica del XX secolo (punk, rock, rap e, hip hop etc.)



Geografia: Cuba

Storia: Rivoluzione Cubana e Fidel Castro

Italiano: Italo Calvino (nato a Cuba e socialista come Castro)

Ed Tecnica: primo uomo in orbita (Juri Gagarin, russo a quel tempo la Russia era alleata con Cuba) e quindi lancio veicoli spaziali

Musica: Mussorgsky e il gruppo dei cinque (musicisti nazionalisti russi)

Arte: Diego Rivera (pittore socialista)

Inglese: Shakespeare (semplicemente un grande uomo)

Spagnolo: Machu Pichu

Fisica: Pallavolo

Scienze: Mendel e l'ereditarietà dei caratteri (come si ereditano i caratteri nell'uomo?)



Geografia: Cina

Storia: Guerre dell'oppio (si sono svolte in cina)

Ed. Tecnica: I grattacieli

Scienze: Le droghe (L'oppio è una droga)

Italiano: I dolori dl giovane Werther (libro puramente romantico)

Arte: Romanticismo in arte

Musica: Beethoven (il più grande musicista dl Romanticismo)

Fisica: il doping (collegato alle droghe)

Inglese: l'Età Vittoriana (c'entra con le guerre dell'oppio)

Tedesco: la vita di Goethe

Geografia: Israele

Storia: Seconda guerra mondiale

Ed.tecnica: Centrale nucleare

Scienze: Apparato circolatorio e malattie legate al sangue

Italiano: Giosuè Carducci

Musica: tre canzoni suonate con il flauto

Geografia: America

Storia: Prima guerra mondiale

Ed. Tecnica: Atomo e le bombe atomiche

Scienze: deriva dei continenti, tettonica a zolle, terremoti e vulcani

Italiano: Decadentismo

Ed Artistica: Il Novecento

Musica: Il Novecento

Inglese: Prima guerra mondiale

Francese: Prima guerra mondiale

Geografia: Africa fisica.

Storia: Colonizzazione (legata all'Africa che è stata colonizzata).

Ed. Tecnica: il petrolio (l'Africa è ricca di petrolio)

Scienze: Le rocce (il petrolio è una roccia sedimentaria)

Italiano: Il libro " la capanna dello zio Tom" (si lega sempre al colonialismo"

Ed.Artistica: Arte Africana oppure un pittore nato nello stesso periodo del colonialismo.

Musica: Musica Gospel (musica nata in Africa dagli schiavi).

Inglese: L'Australia (grande colonia inglese)

Francese: Testo sull'immigrazione in francese (si lega sempre ai popoli dell'Africa che immigrano in Francia)



Geografia: Gli U.S.A

Storia: La guerra di secessione (Abramo Lincoln)

Ed.Tecnica: La macchina a vapore

Scienze: L'atomo

Italiano: alcuni brani sulla schiavitù

Ed.Artistica: Van Gogh

Musica: musica jazz

Ed. Fisica: La pallavolo (ma me lo hanno chiesto a sorpresa)

Inglese: The civil war (la guerra civile) e The White House (la Casa Bianca)

Francese: Le racisme (il razzismo)

Geografia: l'Africa come terra di popolazioni soggette a descriminazioni razziali con approfondimento sul Mozambico

Storia: l'olocausto degli ebrei nel corso della seconda guerra mondiale

Ed. Tecnica: l'economia, che nei paesi dell'Africa non riesce a coprire il fabbisogno della popolazione

Scienze: la genetica e le leggi di Mendel, l'ereditarietà dei caratteri, diversi da popolazione a popolazione

Italiano: Malcom X, ma va bene qualsiasi autore di colore

Ed. Artistica: l'arte africanza

Musica: blues e jazz (musica nera)

Ed. Fisica: le olimpiadi come manifestazione di unione tra i vari continenti

Inglese: The Olimpyc games

Francese: qualcosa collegato alle Olimpiadi



Storia: Fascismo e Leggi Razziali

- Geografia: Colonie Italiane (Etiopia, Somalia, ecc.)

- Musica: Jazz e Louis Armstrong (musica nera da collegare col razzismo)

- Arte: Arte fascista del ventennio

- Tecnica: estrazione del petrolio (da collegare con la questione del colonialismo)

- Scienze: Mendel e le leggi della genetica (sempre per via del razzismo)

- Lettere: D'Annunzio (per i suoi legami col Fascismo)

- Inglese: puoi parlare in Inglese di qualche argomento già detto in Italiano. Per esempio puoi farti Louis Armstrong (collegato alla musica Jazz) in Inglese.

- Francese: come per l'Inglese.

- Ed. Fisica: Olimpiadi, collegandoti a quelle avvenute nel 1936 in Germania.

storia:colonialismo (inglese, francese, italiano)

scienze: invenzione della prima metà del 20esimo secolo

tecnica la bioarchitettura

ed fisica: rugby (all blacks--> neozelanada--->oceania)

letteratura: scrittore della prima metà del 20esimo secolo

arte: arte fricana

musica: musica senegalese (colonia francese)

inglese: il colonilismo inglese

francese: le colonialisme francaise

geografia: australia/oceania



arte: andy warhol

inglese: viaggio a ny

francese: colonizzazione francese

letteratura: autori americani tipo edgar allan poe, mark twain

tecnica: bioarchitettura

scienze: inquinamento ( protocollo di kyoto)

ed.fisica: calcio stati uniti (squadra di Ny)

storia: colonizzazione stati uniti (fondazione ny)

geografia: stati uniti

storia: shoa e nazismo

geografia: israele

italiano: se questo è un uomo-primo levi

scienze: esperimenti genetici nei campi di concentramento

tecnica: banche e sistemi di risparmio (invenzione degli ebrei che li ha portati all'arriccchimento e alla mezza "gelosia" di hitler)

ed.fisica: olimpiadi di berlino (nazismo)

inglese: scheda in inglese di un film sul nazismo

francese: io porto un testo sul nazismo che abbiamo fatto a scuola, voi non so cosa potete portare

musica: schonberg - un sopravvissuto di varsavia



Storia : risorgimento

Italiano : Giacomo Leopardi

Geografia : India

Francese :Parigi

Musica : romanticismo

Inglese : Lord Byron

Tecnica : petrolio

Scienze : elettricità

arte: torre eiffel (da collegare con parigi)

ed.fisica: polo (lo sport che è diffusissimo in india)

Storia: La tratta degli schiavi (Dall'Africa importati alle coste Americane)

Geografia: Gli Stati Uniti

Musica: il Jazz

Lettere: Un brano di antologia letto in classe sul razzismo

Scienza: la genetica,Mendel. Che si va a collegare con il razzismo.

Arte: pop art (da collegare con gli USA)

Inglese: certificazione esterna.

Francese: immigrazione in francia

Ed.fisica: qualche sport americano tipo baseball, football, hockey etc..



Artistica : seurat

ItalianO: d'annunzio

Storia:impresa d fiume

Geografia: etiopia

Musica: verdi

Francese: razzismo

Inglese: guerra civile

scienze:genetica (da collegare al razzismo)

tecnica:estrazione del petrolio (da collegare con la questione del colonialismo) oppure struttura degli stadi olimpici (da collegare con lo sport...) oppure l'economia, che nei paesi dell'Africa non riesce a coprire il fabbisogno della popolazione

ed. fisica: atletica (atleti di colore sono molto forti...)



STORIA: Il terrorismo e il fondamentalismo islamico ( me lo ha ordinato la prof di storia.. )

TECNICA: gli aerei ( ci attacco l'atto terroristico del 2001)

GEOGRAFIA: usa

MUSICA:blues (nato negli states)

ED FISICA: basket (nato negli usa)

INGLESE: World trade center

SCIENZE: armi battereologiche

ED.ARTISTICA: la statua della libertà

FRANCESE: la tour iffel e la statua della libertà (la statua della libertà è stata progettata da Gustave Eiffel, che ha progettato l'omonima torre....La statua venne donata dalla Francia agli americani per il festeggiamento del centenario dell'Indipendenza dall'Impero Britannico (1776))

ITALIANO: brigate rosse (terrorismo in italia....)



STORIA: Il terrorismo e il fondamentalismo islamico

TECNICA: gli aerei

GEOGRAFIA: usa

MUSICA:blues ray charles (nato negli states)

ED FISICA: basket (nato negli usa)

INGLESE: World trade center

SCIENZE: Armi Batteriologiche

ED.ARTISTICA: Eiffel

FRANCESE: Tour Eiffel

ITALIANO: un autore nato negli usa



STORIA italia repubblicana

LETTERATURA luigi einaudi

GEOGRAFIA europa

SCIENZE margherita hack

TECNOLOGIA boom economico dal '58 al' 63 con relative invenzione, comparsa di elettrodomestici, tv, la vespa piaggio (simbolo italiano) etc.

ARTE una qualsiasi statua che trovi in italia o opera di un artista italiano, la scelta è vasta.....

STORIA prima rivoluzione industriale

LETTERATURA un autore di quel periodo tipo Lord Byron

GEOGRAFIA inghilterra

SCIENZE qualche scienziato inglese....per esempio Darwin....

TECNOLOGIA macchina a vapore

ARTE artisti inglesi tipo Landseer, Leighton, Watts..



Francese: Impressionismo

Arte: Impressionismo

Geografia: Italia

Storia: L'unità d'italia

Musica: Verdi

Italiano: Pascoli

Inglese: Gandhi

Scienze: Le leggi di Mendel

Tecnica: l'energia idraulica

Ed.Fid: Olimpiadi

Tema Principale: Razzismo

Cappello introduttivo sul razzismo

Storia: Imperialismo

Scienze: Genetica

Inglese: libro l'amico ritrovato ( solo parte finale )

Francese: Le razzisme spiegato a mia figlia

Geografia: Stati Uniti

Arte: Realismo

Musica: Romanticismo

Lettere: L'amico Ritrovato

ED. FISICA: CALCIO+APPARATO SCHELETRICO



Inglese: Lo sbarco sulla luna

Storia: La Guerra Fredda

Letteratura: Giacomo Leopardi (collegata alla luna visto che scrisse molto su di essa)

Scienze: La Luna

Geografia: USA

Arte: Optical Art (o Op-Art)

Musica: Ray Charles (collegato alla Guerra Fredda)

Educazione Fisica: Basket

Tecnica: L'Energia Nucleare

STORIA 2 guerra mondiale

LETTERATURA Gabriele d'annunzio

ARTE Juan Pablo Picasso

GEOGRAFIA Spagna

MUSICA Le musiche del ventennio fascista

SPAGNOLO Francisco Franco

SCIENZE Atomica

INGLESE Joseph Rudyard Kipling



STORIA=RIVOLUZIONE FRANCESE

STORIA DELL'ARTE=arte africana

MUSICA=musica senegalese es. Youssou N'dour oppure la Kora (uno strumento musicale)

TECNICA= invenzioni del periodo della rivoluzione francese

GEOGRAFIA= SENEGAL

SCIENZE= scoperte scientifiche nel periodo della rivoluzione francese

LETTERATURA= ILLUMINISMO

questi collegamenti vanno bene per entrambi buona fortuna

E CON LO SFRUTTAMENTO MINORILE, CI PUOI COLLEGARE IL 3° MONDO (GEO) E POI LE SPECIE ANIMALI QUINDI L'EVOLUZIONE (DARWIN E DELAMARK).