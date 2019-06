INGLESE: potresti parlare dell'italia in inglese

ARTE:dipinto ''il quarto stato'' di giuseppe pellizza da volpedo

le altre materie non saprei...secondo me potresti fare un altro argomento come ade esempio l'Unità D'Italia e il risorgimento, i collegamenti sono:

STORIA: Il Risorgimento e Unità d'Italia( periodo in cui l’Italia con varie guerre conquista l’indipendenza dall'Austria e l’unità.)

ITALIANO: Silvio Pellico/Ippolito Nievo, Manzoni, Foscolo. Oppure Verga o Carducci collegati alla questione meridionale.(Tutto ciò che riguarda Silvio Pellico compreso il libro di memorie Le mie prigioni riguardano il periodo risorgimentale. Anche Ippolito Nievo disse la sua in questo periodo essendo un patriota partecipò alla spedizione dei Mille di Garibaldi.)

INGLESE: Lord Byron( nonché George Gordon Byron che con l'entusiasmo del risorgimento divenne un idolo per i giovani italiani.)

MUSICA: Giuseppe Verdi con Va pensiero del Nabucco. Inno di Mameli.(Giuseppe Verdi perché quando furono sconfitti gli austriaci, gli italiani, anziché dire Viva Vittorio Emanuele Re d’Italia dicevano Viva Verdi, che aveva lo stesso significato.)

ARTE: i pittori del Risorgimento come Francesco Hayez o Giovanni Fattori(puoi portare i pittori soldato del risorgimento come Antoine Gean Gros e Eugène Delacroix, oppure Giovanni Fattori che lottò per l'Italia unita.)

FRANCESE: Napoleone III(un sovrano durante il periodo del Risorgimento era Napoleone III, fratello di Napoleone Bonaparte, l'indipendenza italiana si realizzò grazie a lui.)

GEOGRAFIA: Brasile o Sud America.(il Brasile perché Garibaldi andò a Rio De Janeiro in esilio.)

ED. FISICA: sport presenti in Brasile o Sud America.(uno sport in base al paese che porti in geografia, ad esempio Brasile = calcio, America = basket ecc.)

TECNOLOGIA: petrolio, motore a vapore, locomotiva.(il petrolio ed i minerali dato che il Brasile ne è pieno, oppure le risorse rinnovabili, visto che il Brasile ne è pieno e le sfrutta.)

SCIENZE: elettricità, carbone, Mendel perché nato nel 1800.(l'elettricità dato che il petrolio ed in minerali servono per produrre energia elettrica.)

spero di esserti stata d'aiuto.