La scuola può impormi l'argomento della tesina?

La mia scuola da qualche anno è diventata "Scuola dello sviluppo sostenibile " e perciò aderisce all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.Ecco un link per qualche informazione in più: https://sdgs.un.org/#goal_section Parte di questo progetto è far realizzare ai ragazzi di terza media delle tesine riguardanti un goal (obiettivo) appunto dell'Agenda 2030.Questo goal viene estratto a caso e non c'è modo di cambiarlo.La scuola può farlo o è un diritto dello studente scegliere l'argomento della sua tesina per l' Esame di Stato Grazie mille e buone feste!