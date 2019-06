Ciao a tutti, tra pochi giorni ho l'esame orale di 3 media e mi servirebbe un'introduzione per la mia tesina. Quest'ultima ha come argomento principale le donne e i loro talenti, e parla di donne che hanno fatto strada nel loro ambito, portando per ogni materia un donna famosa in quel determinato ambito.

(ES: ORIANA FALLACI, LE SUFFRAGETTE, LADY DIANA...)

La tesina non tratta di un periodo storico molto preciso, poichè passerò dal 700 al 2017 in 20 minuti, ma, ripeto, parla di donne famosi in ogni materia.

Ho già tutto pronto, mi manca solo l'introduzione. AIUTATEMI VI PREGO, TRA POCO DEVO RIPETERLA!!!!!!!!